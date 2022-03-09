Штраф на сумму более шести миллионов тенге грозит ТОО «Астанаэнергосбыт»
Как известно, на основании обращений столичных потребителей департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султану проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «Астанаэнергосбыт» на предмет соблюдения требований Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.
В ходе внеплановой проверки выявлены нарушения норм Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.
Так, ТОО «Астанаэнергосбыт» за ноябрь, декабрь 2021 года и январь 2022 года выставило потребителям показания по среднесуточному расчету согласно пункту 64 Правил пользования электрической энергией ( утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143) .
Тогда как, Гражданский кодекс Республики Казахстан, Закон РК «Об электроэнергетике» и «Типовой договор электроснабжения для бытовых потребителей» гласят, что оплата потребителями за потребленную электрическую энергию производится на основании фактических показателей приборов коммерческого учета.
В результате, в отношении ТОО «Астанаэнергосбыт» составлен протокол об административном правонарушении по статье 167 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, где предусмотрен штраф в размере 6 126 000 тенге .
ДКРЕМ вынесено обязательное для исполнения предписание об устранении нарушения законодательства Республики Казахстан, где также предусмотрен перерасчет потребителям по фактическим показаниям приборов коммерческого учета электроэнергии.
Однако ТОО «Астанаэнергосбыт», не согласившись с протоколом об административном правонарушении, ходатайствовало о передаче материалов на рассмотрение в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Нур-Султана.
Кроме того, вынесенное департаментом предписание об устранении нарушения законодательства Республики Казахстан, в соответствии с Административно процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан обжаловано в вышестоящий орган.