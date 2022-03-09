Штраф на сумму более шести миллионов тенге грозит ТОО «Астанаэнергосбыт»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ТОО «Астанаэнергосбыт» грозит штраф на сумму более шести миллионов тенге и предписано возвратить потребителям денежные средства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Как известно, на основании обращений столичных потребителей департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султану проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «Астанаэнергосбыт» на предмет соблюдения требований Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

В ходе внеплановой проверки выявлены нарушения норм Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

Так, ТОО «Астанаэнергосбыт» за ноябрь, декабрь 2021 года и январь 2022 года выставило потребителям показания по среднесуточному расчету согласно пункту 64 Правил пользования электрической энергией ( утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143) .

Тогда как, Гражданский кодекс Республики Казахстан, Закон РК «Об электроэнергетике» и «Типовой договор электроснабжения для бытовых потребителей» гласят, что оплата потребителями за потребленную электрическую энергию производится на основании фактических показателей приборов коммерческого учета.

В результате, в отношении ТОО «Астанаэнергосбыт» составлен протокол об административном правонарушении по статье 167 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, где предусмотрен штраф в размере 6 126 000 тенге .

ДКРЕМ вынесено обязательное для исполнения предписание об устранении нарушения законодательства Республики Казахстан, где также предусмотрен перерасчет потребителям по фактическим показаниям приборов коммерческого учета электроэнергии.

Однако ТОО «Астанаэнергосбыт», не согласившись с протоколом об административном правонарушении, ходатайствовало о передаче материалов на рассмотрение в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Нур-Султана.

Кроме того, вынесенное департаментом предписание об устранении нарушения законодательства Республики Казахстан, в соответствии с Административно процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан обжаловано в вышестоящий орган.