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Штраф на колонию поменяли подстрекателю к даче взятки в Кокшетау

9 Октября 2019 14:46
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Штраф на колонию поменяли подстрекателю к даче взятки в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Акмолинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении Аубакирова К.Г., который подозревался в подстрекательстве жительницы Кокшетау к даче взятки и получении 900 тыс. тенге якобы для передачи должностным лицам за оказание содействия в условно-досрочном освобождении её сына. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«15 февраля 2019 года приговором Кокшетауского городского суда Аубакиров признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа 13 270 785 тенге. В связи с неуплатой штрафа согласно установленного графика, постановлением суда данный вид наказания заменен на лишение свободы сроком на 2 года 5 месяцев и 15 дней. 5 октября т.г. во исполнение данного судебного решения Антикоррупционной службой Аубакиров водворен в изолятор временного содержания управления полиции г.Кокшетау», - сообщили в ведомстве.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Борьба с преступностью,
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