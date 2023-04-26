АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о повышении штрафов за некачественный интернет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году мы произвели более тысячи выездов и зафиксировали штраф на сумму 1,7 млрд тенге. До этого за все годы в виде штрафа такую сумму не начисляли. Помимо этого, производилось в 10 раз меньше выездов, а штрафы варьировались максимум до 100 млн тенге. Сейчас мы усилили контроль качества связи, и актуализировалась статистическая информация», – сказал Багдат Мусин.

По словам министра, ранее штрафы были низкие, а операторы связи вообще не обращали внимания на качество.

«По поручению Премьер-Министра мы еще больше ужесточим контроль, а штрафы могут достигать 3-5 млрд. Им, конечно, легче эту сумму вкладывать в инфраструктуру. Помимо этого, мы выделяем разные методы субсидий, то есть поддерживаем инвестиционную отрасль. Отмечу, каждый оператор обязан платить налог за используемую радиочастоту. Если он вложит инвестиции в инфраструктуру, то на эту сумму будет произведена скидка, так называемая налоговая скидка на уплату налогов именно по радиочастотам», – добавил министр.