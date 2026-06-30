Штраф инвестору на 1,5 млн тенге отменили в Жамбылской области

Прокуратура Жамбылской области совместно с Комитетом по защите прав инвесторов выявила нарушения при проверке деятельности инвестора, включенного в соответствующий реестр, передает Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

Установлено, что уполномоченный орган без согласования с прокуратурой провел проверку деятельности ТОО «KorCem» на предмет соблюдения миграционного законодательства.

Как пояснили в прокуратуре, в рамках «прокурорского фильтра» государственные органы и субъекты квазигосударственного сектора обязаны согласовывать с надзорным органом все решения, связанные с применением ограничительных мер в отношении инвесторов. Речь идет, в том числе, о назначении проверок, возбуждении административных производств и подаче исков в суд.

По итогам проверки инвестор был привлечен сотрудниками полиции к административной ответственности за привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности. На компанию был наложен штраф в размере 1,5 млн тенге.

Однако по акту прокурорского надзора проверка признана незаконной, а административное производство прекращено.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.

Прокуратура Жамбылской области призывает инвесторов, столкнувшихся с административными барьерами и иными нарушениями их прав, обращаться по телефону +7 (775) 891-25-52 либо в call-центр 115.