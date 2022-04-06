Штраф грозит коммунальным службам Павлодара за нарушение благоустройства

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В городе Павлодаре о 142 неблагоустроенных из-за повреждений на коммунальных сетях участках сообщил градоначальник. Асаин Байханов заявил об угрозе штрафа тем компаниям и гражданам, кто не приведёт повреждённые участки до 30 апреля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в Павлодаре имеется 142 участка с нарушенным благоустройством вследствие устранения повреждений на коммунальных сетях. 51 из них - это участки, неблагоустроенные осенью 2021 года, 91 - участок, где были ремонты этой зимой», - сообщил аким Павлодара Асаин Байханов.

Об этом он написал на странице в Instagram.

По его словам, 60 неблагоустроенных в Павлодаре участков связаны с повреждением сетей, принадлежащих ТОО «Павлодарские тепловые сети», другие 44 участка - ТОО «Павлодар-Водоканал», ещё 32 повреждённых территории - АО «ПРЭК», 6 других – другим организациям и горожанам.

«Отделом жилищной инспекции всем коммунальным службам направлены уведомления о необходимости в срок до 30 апреля произвести восстановление нарушенного благоустройства на всех участках. В случае несвоевременного исполнения будут наложены штрафы от 100 до 300 месячных расчётных показателей (от 306 300 до 918 900 тенге - Казинформ) за каждый неблагоустроенный участок», - добавил градоначальник.





Фото из аккаунта акима г. Павлодара А. Байханова