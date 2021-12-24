+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Штраф грозит алматинцам, использующим газовые баллоны в квартирах

24 Декабря 2021 14:46
Поделиться:
Штраф грозит алматинцам, использующим газовые баллоны в квартирах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцам, использующим газовые баллоны в квартирах, грозит штраф. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций Алматы сообщила главный специалист отдела контроля лифтового, газового и котельного оборудования Управления жилищной политики города Алматы Динара Жусанбекова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Газозаправочные станции проверяют в Алматы
Права более 23 тысяч работников защитили за год в Казахстане Павлодарцев призвали быть бдительнее на дорогах Село Еркинкуш газифицировали в Актюбинской области

По её словам, взрывы газовых баллонов в многоэтажках и частных домах имеют одну причину- несоблюдение правил хранения и пользования.

«Мы регулярно проводим месячники по безопасности эксплуатации на объектах социальной инфраструктуры газового оборудования, котлов, баллонов и сосудов, работающих под давлением. К примеру, за 11 месяцев 2021 года было проверено более 70 рынков, 78 ТРЦ и свыше 1160 объектов общепита. Причем в 383 объектах общественного питания Алматы газовые баллоны использовались с нарушениями», - отметила спикер.

Согласно действующему законодательству «О газе и газоснабжении» Управление жилищной политики проводит госконтроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования бытовых и коммунально-бытовых потребителей, а также бытовых баллонов.

За прошлый год сотрудники УЖП провели 15 внеплановых проверок по использованию газовых баллонов в многоэтажках мегаполиса. По результатам к административной ответственности в виде штрафа более 48 тысяч тенге привлечены 5 жильцов.

Напомним, что в Казахстане запрещено хранение и использование бытовых газовых баллонов в жилых многоквартирных домах более двух этажей.

«Мы видим, что в Алматы несмотря на предпринимаемые меры по недопущению несчастных случаев, связанных с использованием газа, на объектах общепита и торговых рынках продолжается халатное отношение со стороны руководства и персонала. Это может привести к разрушениям зданий и сооружений, а также жертвам», - отметила главный специалист УЖП Алматы.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #ЖКХ   #Безопасность   #Общество   #МЧС  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Газозаправочные станции проверяют в Алматы
Права более 23 тысяч работников защитили за год в Казахстане
Павлодарцев призвали быть бдительнее на дорогах
Село Еркинкуш газифицировали в Актюбинской области
Популярное
1 Эстакаду на проспекте Абая открыли в Алматы
2 460 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
3 Около 5 тысяч новых дорожных знаков установили в Алматы
4 Москва ожидает участия руководства Казахстана во встрече в Санкт-Петербурге
5 Коронавирус в Казахстане: три региона - в «желтой» зоне
6 В ВКО возводится жилье в рамках программы «Одноэтажный Восток»
Читайте также
Газозаправочные станции проверяют в Алматы
«Ulttyq tárbıe», «Кемел болашақ»: какие проекты реализуются в рамках «Ұлттық рухани жаңғыру»
Эстакаду на проспекте Абая открыли в Алматы
460 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Около 5 тысяч новых дорожных знаков установили в Алматы
Москва ожидает участия руководства Казахстана во встрече в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Казахстане: три региона - в «желтой» зоне
В ВКО возводится жилье в рамках программы «Одноэтажный Восток»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив