Штраф до 58 340 тенге: ответственность за засорение природы хотят ужесточить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены усилить ответственность за засорение особо охраняемых природных территорий твердо бытовыми отходами. Об этом заявил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Данияр Турганбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Минэкологии, предлагается усилить административную ответственность должностных, физических и юридических лиц за нарушение требований в области особо охраняемых природных территорий и лесного законодательства в связи с чем законопроектами предусмотрены соответствующие поправки.

К примеру, основной проблемой на сегодня является засорение особо охраняемых природных территорий твердо бытовыми отходами.

На территории государственных национальных природных парков: проведено 1863 рейдовых мероприятий по соблюдению санитарных норм, по их итогам по всем национальным паркам выявлено 118 нарушений по факту засорения леса отходами. За этот период с территории национальных парков вывезено 978 тонн мусора при посещаемости 778 693 человек.

«На регулярной основе проводятся разъяснительные работы с населением касательно бережного отношения к природе, однако разъяснительные, агитационные меры являются недостаточными. В этой связи необходимо усилить ответственность в ч.4 ст.372 КОАП за засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда, так как действующие санкции не является эффективными», - подчеркивают в ведомстве.

В частности, за засорение таких территорий размеры штрафов планируется увеличить с 10 МРП (29 170 тенге) до 20 МРП (58 340 тенге).