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    13:33, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Штраф до 58 340 тенге: ответственность за засорение природы хотят ужесточить в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены усилить ответственность за засорение особо охраняемых природных территорий твердо бытовыми отходами. Об этом заявил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Данияр Турганбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Минэкологии, предлагается усилить административную ответственность должностных, физических и юридических лиц за нарушение требований в области особо охраняемых природных территорий и лесного законодательства в связи с чем законопроектами предусмотрены соответствующие поправки.

    К примеру, основной проблемой на сегодня является засорение особо охраняемых природных территорий твердо бытовыми отходами.

    На территории государственных национальных природных парков: проведено 1863 рейдовых мероприятий по соблюдению санитарных норм, по их итогам по всем национальным паркам выявлено 118 нарушений по факту засорения леса отходами. За этот период с территории национальных парков вывезено 978 тонн мусора при посещаемости 778 693 человек.

    «На регулярной основе проводятся разъяснительные работы с населением касательно бережного отношения к природе, однако разъяснительные, агитационные меры являются недостаточными. В этой связи необходимо усилить ответственность в ч.4 ст.372 КОАП за засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда, так как действующие санкции не является эффективными», - подчеркивают в ведомстве.

    В частности, за засорение таких территорий размеры штрафов планируется увеличить с 10 МРП (29 170 тенге) до 20 МРП (58 340 тенге).

    Теги:
    Экология Главная Минэкологии
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