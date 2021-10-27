РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:08, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Штраф до 1000 МРП введут в Казахстане за жестокое обращение с животными

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев перечислил одобренные Мажилисом изменения в законодательство касательно жестокого обращения с животными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, для реализации основных положений законопроекта «Об ответственном обращении с животными» предлагается внести изменения и дополнение в действующие законодательные акты:

    В Уголовном Кодексе РК Статья 316 Уголовного кодекса разделена на три части.

    1. В первой части за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, предусмотрен штраф до 120 МРП и арест до 30 суток.

    Действующее законодательство предусматривает то же наказание при данных действиях, повлекших его гибель.

    2. Во второй части за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, предусмотрен штраф до 200 МРП, и арест до 50 суток.

    Соответственно усилены меры ответственности со 120 до 200 МРП и срок ареста - с 30 до 50 суток.

    «В третьей части за деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в отношении двух и более животных, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в присутствии малолетнего, публично или с публичной демонстрацией этого деяния в средствах массовой информации или с использованием сетей телекоммуникаций применяется штраф до 1000 МРП, лишение свободы до года, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до двух лет», - отметил министр на пленарном заседании Мажилиса.

    Действующее законодательство предусматривает штраф 200 МРП, общественные работы до 200 часов и арест на 50 суток.

    Напомним, в Мажилисе одобрили в первом чтении законопроект «Об ответственном обращении с животными». Проектом закона закладывается идеология нравственного воспитания граждан. В частности, устанавливаются основные принципы нравственности и гуманности обращения с животными.

    Теги:
    Закон и право Парламент Животные Мажилис
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!