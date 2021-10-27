Штраф до 1000 МРП введут в Казахстане за жестокое обращение с животными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев перечислил одобренные Мажилисом изменения в законодательство касательно жестокого обращения с животными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, для реализации основных положений законопроекта «Об ответственном обращении с животными» предлагается внести изменения и дополнение в действующие законодательные акты:

В Уголовном Кодексе РК Статья 316 Уголовного кодекса разделена на три части.

1. В первой части за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, предусмотрен штраф до 120 МРП и арест до 30 суток.

Действующее законодательство предусматривает то же наказание при данных действиях, повлекших его гибель.

2. Во второй части за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, предусмотрен штраф до 200 МРП, и арест до 50 суток.

Соответственно усилены меры ответственности со 120 до 200 МРП и срок ареста - с 30 до 50 суток.

«В третьей части за деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в отношении двух и более животных, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в присутствии малолетнего, публично или с публичной демонстрацией этого деяния в средствах массовой информации или с использованием сетей телекоммуникаций применяется штраф до 1000 МРП, лишение свободы до года, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до двух лет», - отметил министр на пленарном заседании Мажилиса.

Действующее законодательство предусматривает штраф 200 МРП, общественные работы до 200 часов и арест на 50 суток.

Напомним, в Мажилисе одобрили в первом чтении законопроект «Об ответственном обращении с животными». Проектом закона закладывается идеология нравственного воспитания граждан. В частности, устанавливаются основные принципы нравственности и гуманности обращения с животными.