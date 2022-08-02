2 Августа 2022 18:41

Штраф более 7 млн тенге заплатило предприятие «Кокшетау Су Арнасы»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» оплатило штраф на сумму более 7 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Акмолинской области, согласно подпункту 17 пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», субъект естественной монополии обязан ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, представлять в уполномоченный орган отчеты об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы в иной государственный орган либо местный исполнительный орган - отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы.

Субъект естественной монополии также обязан исполнять утвержденную тарифную смету, исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы.

«Однако в нарушение вышеуказанных требований ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» не исполнило определенные статьи затрат, предусмотренные в тарифной смете на 2021 год, не исполнило мероприятия утвержденной инвестиционной программы. В связи с чем в отношении ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» возбуждены дела об административном правонарушении по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» с наложением штрафов», - отметили в ведомстве.

Штраф оплачен субъектом в сокращенном порядке в размере 7 351 200 тенге.