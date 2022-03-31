Штраф 30 миллионов тенге заплатит сотрудник Казатомпрома за взятку

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 28 марта т.г. в суде № 2 города Кызылорды вынесен обвинительный приговор в отношении руководителя департамента закупок и бизнес администрирования ТОО «Байкен-U» (является дочерней организацией АО «Казатомпром» - прим. ред.) Кумарбек А. и директора ТОО «М Транс-Строй» Шестопалова А., которым назначены наказания в виде штрафа на сумму 30 миллионов и 45 миллионов тенге соответственно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

«Кумарбек А. признан виновным в совершении мошенничества, Шестопалов А. привлечен к уголовной ответственности за покушение на дачу взятки в размере 2 250 000 тенге за беспрепятственное перечисление денежных средств по договору о закупке работ. Приговор в законную силу не вступил», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

Напомним, 19 июля сообщалось, что департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Кызылординской области за получение взятки от представителя подрядной организации задержан руководитель департамента закупок ТОО «Байкен-U» АО «НАК «Казатомпром».

Указанное должностное лицо получило денежные средства за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и последующее перечисление по договору оказания услуг.