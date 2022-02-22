Штормовые предупреждения объявлены в трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Метель, туман и другие штормовые явления ожидаются 23 февраля в трех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Ночью на востоке, днем на севере Северо-Казахстанской области 23 февраля ожидаются низовая метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем 23 февраля ожидается низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области 23 февраля ожидается туман. В У ральске 23 февраля ночью и утром ожидается туман.

На севере, юго-востоке и в центре Актюбинской области 23 февраля ожидается туман.

В Актобе ночью и утром 23 февраля ожидается туман.