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    16:37, 22 Февраль 2022 | GMT +6

    Штормовые предупреждения объявлены в трех областях Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Метель, туман и другие штормовые явления ожидаются 23 февраля в трех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    Ночью на востоке, днем на севере Северо-Казахстанской области 23 февраля ожидаются низовая метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем 23 февраля ожидается низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    На севере Западно-Казахстанской области 23 февраля ожидается туман. В У ральске 23 февраля ночью и утром ожидается туман.

    На севере, юго-востоке и в центре Актюбинской области 23 февраля ожидается туман.

    В Актобе ночью и утром 23 февраля ожидается туман.


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