Штормовые предупреждения объявлены в столице и семи областях Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые предупреждения на 12 ноября объявлены в столице и семи областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Жамбылской области 12 ноября местами ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более. Вероятность шторма 90-95%.
В Кызылординской области 12 ноября местами ожидается гололед. Ветер западный, утром и днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
В Актюбинской области 12 ноября местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Вероятность шторма 80-85 %.
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, северо-западный днем местами 15-20 м/с. В Уральске 12 ноября ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.
В Восточно-Казахстанской области днем 12 ноября местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске 12 ноября ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Семее ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.
Днем 12 ноября в Карагандинской области местами ожидаются сильные осадки (снег, дождь), 12-13 ноября местами туман, гололед, метель. Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с. В Караганде 12 ноября ожидаются гололед, метель, туман, днем ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Жезказгане 12 ноября ожидается туман, гололед. Вероятность шторма 75-80 %.
В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с. В Нур-Султане 12 ноября ожидается гололед. Вероятность шторма 85-90%.
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