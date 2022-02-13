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Штормовые предупреждения объявлены в столице и десяти областях Казахстана

13 Февраля 2022 19:42
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Штормовые предупреждения объявлены в столице и десяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Снег, метель, гололед, сильный ветер ожидаются во многих регионах Казахстана в понедельник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На юге Актюбинской области 14 февраля ночью ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, в центре, на юге и востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке и в центре Атырауской области 14 февраля ночью ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Атырау 14 февраля ночью ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью 14 февраля на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-западный, ночью на большей части области 15-20 м/с. В Актау 14 февраля ожидается ветер северо-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

На юго-западе Жамбылской области 14-15 февраля ожидается ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, днем 14 февраля, ночью 15 февраля временами 30 м/с и более.

В горных районах Туркестанской области у тром и днем 14 февраля ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере области туман. На севере, западе области, в горных, предгорных районах гололед. Ветер западный, северо-западный на западе, юге области и в предгорных районах 17-22 м/с, в горных районах и на севере области 25 м/с, на горных перевалах 30 м/с и более.

Ночью 14 февраля на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, в центре, днем на большей части области 15-20 м/с. В Кызылорде 14 февраля ожидается гололед. Ветер западный, днем 15-20 м/с.

На западе, юге Костанайской области 14 февраля ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, юге области 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Карагандинской области 14 февраля ожидается метель. Днем в центре области сильный снег. Ветер южный с переходом на западный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Караганде 14 февраля ожидается метель. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 18 м/с. В Жезказгане ожидается метель. Ветер юго-западный, западный днем порывы 18 м/с.

На западе, юге Павлодарской области н очью 14 февраля ожидаются туман, днем на юге области низовая метель. Ветер юго-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

На юго-востоке, в центре Акмолинской области д нем 14 февраля ожидается сильный снег. На большей части области метель. Ночью на юго-востоке, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на юго-востоке, западе области - 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с.

В Нур-Султане 14 февраля ожидается снег, днем сильный снег, метель. Ночью туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с.




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#Казгидромет   #Погода  
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