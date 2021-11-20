Штормовые предупреждения объявлены в столице и 12 областях Казахстана

НУр-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Метель, гололед, туман и порывистый ветер прогнозируют синоптики во многих регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Ночью и утром 21 ноября на западе, юге Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на большей части 17-22 м/с. В Актау утром 21 ноября ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На северо-западе Актюбинской области 21 ноября ожидается низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью на северо-западе 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.

На северо-западе Костанайской области 21 ноября ожидается низовая метель, туман. Ветер южный ночью на северо-западе области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с. В Костанае днем 21 ноября ожидается низовая метель. Ветер южный, порывы 15-20 м/с.

На западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области 21 ноября ветер юго-восточный 15-20, порывы 23 м/с.

На западе Акмолинской области д нем 21 ноября ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный ночью на северо-западе области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с. В Кокшетау 21 ноября ветер южный, порывы 15-20 м/с.

В Нур-Султане во второй половине дня 21 ноября ветер южный порывы 15-20 м/с; 22-23 ноября временами метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На северо-западе Северо-Казахстанской области д нем 21 ноября ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный на северо-западе области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем 21 ноября ожидается ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области д нем 21 ноября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на севере, северо-западе ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный на большей части области 15-20, порывы 25 м/с. В Уральске ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный порывы 18 м/с.

Днем 21 ноября на севере Кызылординской области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 м/с.

На севере Атырауской области 21 ноября ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Атырау ветер юго-западный, порывы 17-22 м/с.

В Алматинской области 21-22 ноября в районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Кроме того, согласно предупреждению от 18 ноября, с 19 по 21 ноября на севере области и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на северо-востоке, юго-западе области и в горных районах 15-20 м/с.