Штормовые предупреждения объявлены в шести регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые предупреждения на 15 января объявлены в шести областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».
На большей части Кызылординской области ночью 15 января ожидаются осадки (дождь, снег). Сутки на севере и в центре области сохраняются туман, гололед, ожидается метель. Ветер юго-западный, южный 15-20 м/с. В Кызылорде 15 января временами сохраняются гололед, ночью ожидается метель. Ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с.
На западе, севере, востоке Карагандинской области 15 января ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на северо-западе области временами 30 м/с и более. В Караганде и Жезказгане 15 января ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 м/с.В Западно-Казахстанской области 15 января ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, в северной половине области временами 30 м/с и более. В Уральске 15 января ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Костанайской области 15 января ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на юге области временами 30 м/с и более.
В Акмолинской области 15 января ожидается метель. Днем на юге области гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на северо-западе, востоке области временами 30 м/с и более. В Кокшетау днем 15 января ожидаются метель, ветер юго-западный 15-20 м/с.
В горных, предгорных районах Туркестанской области у тром и днем 15 января, сутки 16 января ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области, в горных районах временами сохраняется туман. Ветер юго-западный, западный на большей части области 15-20 м/с, утром и днем 15 января, сутки 16 января на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 23-28 м/с, на горных перевалах 30 м/с и более. В Шымкенте утром и днем 15 января, сутки 16 января ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23 м/с. В Туркестане 15-16 января ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23 м/с.
- Ожидается усиление ветра – прогноз погоды на три дня в Казахстане
- Какими будут метеоусловия в городах РК 14 января
- Полицейские помогли водителю и пассажирам на трассе в Акмолинской области
- Осадки ожидаются 14 января в Казахстане
- Штормовые предупреждения на 14 января объявлены в регионах Казахстана
- Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана