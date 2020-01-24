Штормовые предупреждения объявлены в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 25 января для восьми областей республики, передает МИА «Казинформ».

Во второй половине дня 25 января в Туркестанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 25 м/с. В Шымкенте во второй половине дня 25 января сильные осадки (дождь, снег), днем гололед. В Туркестане 25 января временами гололед, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Западно-Казахстанской области 25 января местами ожидаются туман, метель, днем местами гололед. Ветер северо-западный, западный, днем местами 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В городе Уральске 25 января ожидается туман, днем метель, гололед, ветер северо-западный, западный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Мангистауской области 25 января местами ожидается туман, гололед. Местами ветер северо-западный 15-20 м/с. В Актау 25 января ожидается гололед, ночью ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Акмолинской области 25 января местами метель, туман, гололед. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау днем 25 января ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %. В последующие дни непогода продолжится: 26-27 января в Акмолинской области ожидается снег, 27 января местами сильный снег. Метель, 27 января местами гололед. Ветер юго-западный 26 января ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, 27 января - 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. Вероятность шторма 90-95%.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что штормовое предупреждение на 25 января объявлено также в Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях.