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    23:22, 21 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Штормовые предупреждения объявлены в 10 регионах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Метель, туман, гололед и другие штормовые явления ожидаются в регионах Казахстана 22 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    На севере Туркестанской области 22 ноября ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный на севере и в горных районах 15-20 м/с.

    На севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на северо-востоке области 15-20 м/с.

    На севере Кызылординской области н очью 22 ноября ожидается гололед. Ветер юго-западный на севере области - 15-20 м/с.

    В Павлодарской области на западе, юге ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, на западе, юге области порывы 23-28 м/с. В Павлодаре 22 ноября днем ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

    В Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау 22 ноября ожидается временами низовая метель. Ветер южный, юго-западный 15-20, днем порывы 23 м/с.

    Днем 22 ноября на севере, западе Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер южный на севере, западе области 15-20, днем порывы 25 м/с.

    На севере Костанайской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20, на юге области порывы 25 м/с. В Костанае ночью и утром 22 ноября ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

    На западе, севере, в центре Карагандинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Караганде и Жезказгане 22 ноября ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    В Западно-Казахстанской области на севере ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный на севере, северо-западе области 15-20 м/с. В Уральске ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный днем порывы 18 м/с.

    На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, метель. На севере, востоке, юго-востоке области ожидается гололед. Ветер западный 15-20, ночью порывы 23 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Петропавловске 22 ноября ожидается снег, метель, гололед. Ветер западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.


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