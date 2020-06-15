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Штормовые предупреждения объявлены еще в трех регионах Казахстана

15 Июня 2020 22:26
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Штормовые предупреждения объявлены еще в трех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской, Мангистауской и Туркестанской областях объявлены штормовые предупреждения на 16 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Карагандинской области 16 июня местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный ночью 9-14, местами 15-20, днем 15-20, местами порывы 23 м/с. В Караганде ожидается гроза. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. В Жезказгане в етер северо-восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 75-80 %.

В Мангистауской области 16 июня местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с. Днем на юге сохранится сильная жара 39 градуса. Вероятность шторма 90-95%.

В Туркестанской области 16 июня местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. В городе Туркестан днем 16 июня ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.


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#Казгидромет   #Погода  
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