Штормовые предупреждения на 14 января объявлены в регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Низовая метель, гололед и другие штормовые явления ожидаются 14 и 15 января в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкойна пресс-службу РГП «Казгидромет».
На юго-западе Северо-Казахстанской области 14 января ожидается туман. Днем на юго-западе, западе области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный днем на юго-западе, западе области, порывы 15-20 м/с. 15 января днем на большей части области ожидается снег. Ночью на юго-западе, западе области, днем на большей части ожидается метель. Ветер юго-восточный ночью на юго-западе, западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем 15 января ожидается метель, ветер юго-восточный 15-20 м/с, порывы 25 м/с.
На севере и в центре Карагандинской области 14 января ожидается низовая метель. Ночью на западе области туман. В Караганде 14 января также ожидается низовая метель.
На севере и в центре Кызылординской области у тром и днем 14 января сохраняются туман, гололед. В Кызылорде 14 января временами туман, гололед.На севере, юго-востоке Западно-Казахстанской области 14 января днем ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. На западе, севере области ожидается туман. В Уральске 14 января ожидается низовая метель. Ночью туман. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.
На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области 14 января сохрняется туман. В Шымкенте и Туркестане 14 января ночью ожидается туман.
На юге Актюбинской области днем 14 января ожидается низовая метель.
Ранее сообщалось, что о метели, тумане и гололеде предупредили жителей Атырауской области.
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