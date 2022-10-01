Штормовую погоду прогнозируют синоптики в шести областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. Ночью 01-03 октября на севере области, в горных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный 18-23, порывы 29 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

На юго-востоке Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем в горных районах порывы 25 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Туркестане временами ожидается пыльная буря, ветер восточный порывы 15-20 м/с.

В городе Шымкенте днем ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.



