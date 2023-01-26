Штормовую погоду прогнозируют синоптики 27 января в 10 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на севере, в центре области 15-20, ночью порывы 25 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается туман.

В городе Астане ожидаются низовая метель, ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, на севере области 15-20 м/с.

В Жетысуской области в районе Алакольских озер ожидается юго-восточный ветер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На севере, западе, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральск ночью и утром ожидается туман.

На севере Кызылординской области ожидается туман.

На севере Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В городе Павлодареожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, на юге области порывы 23 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.