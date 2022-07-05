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5 Июля 2022 02:43
Штормовой ветер снес крышу роддома в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Штормовой ветер снес крышу здания областного перинатального центра в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«4 июля 2022 года около 20.00 из-за сильного ветра в Атырау снесло часть крыши областного перинатального центра. Под ударом стихии оказались 500 кв. м кровли пятиэтажного корпуса «Б». Пострадавших в результате обрушения кровли нет. Пострадали автомобили двух сотрудников, оказавшихся под слетевшей крышей. На месте происшествия работают сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям региона», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.
Как сообщали ранее местные исполнительные органы, в этом году Атырауский областной перинатальный центр будет капитально отремонтирован.
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