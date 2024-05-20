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    15:18, 20 Май 2024 | GMT +6

    Штормовой ветер разрушил несколько объектов на месторождении Каражанбас в Мангистау

    жел
    Фото: WhatsApp

    Вихрь поднялся на месторождении Каражанбас около 6:00. Порывы ветра были настолько сильными, что 40-тонный контейнер пролетел несколько метров. Снесло крышу пожарной части площадью 350 квадратных метров, передает агентство Kazinform.

    жел
    Фото: WhatsApp

    Также вихрь сорвал с места трансформаторную подстанцию, которая обеспечивала электричеством пожарных.

    WhatsApp
    Фото: WhatsApp
    WhatsApp
    Фото: WhatsApp

    — Около 05:58 внезапно поднялся сильный ветер, повредивший крышу здания пожарной части. Также поврежден 40-тонный контейнер газодымозащитной службы, используемый для обучения личного состава пожарной части. Вышла из строя трансформаторная подстанция, подающая электроэнергию в пожарную часть, — сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

    жел
    Фото: WhatsApp желісінен

    По данным компании, люди от инцидента не пострадали. На работу месторождения тоже не повлияло. Подсчитывается сумма ущерба от шторма.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Происшествия Штормовое предупреждение Мангистауская область
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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