Штормовой ветер разрушил несколько объектов на месторождении Каражанбас в Мангистау

Вихрь поднялся на месторождении Каражанбас около 6:00. Порывы ветра были настолько сильными, что 40-тонный контейнер пролетел несколько метров. Снесло крышу пожарной части площадью 350 квадратных метров, передает агентство Kazinform.

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Также вихрь сорвал с места трансформаторную подстанцию, которая обеспечивала электричеством пожарных.

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Фото: WhatsApp

— Около 05:58 внезапно поднялся сильный ветер, повредивший крышу здания пожарной части. Также поврежден 40-тонный контейнер газодымозащитной службы, используемый для обучения личного состава пожарной части. Вышла из строя трансформаторная подстанция, подающая электроэнергию в пожарную часть, — сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

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По данным компании, люди от инцидента не пострадали. На работу месторождения тоже не повлияло. Подсчитывается сумма ущерба от шторма.