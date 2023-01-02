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Штормовой ветер ожидается в СКО

2 Января 2023, 04:04
Штормовой ветер ожидается в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на ближайшие двое суток объявили штормовое предупреждение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», 2-го и 3-го января в регионе ожидается снег, метель. Ветер юго-западный со скоростью 15-20 метров в секунду, порывы - 23-28 метров в секунду. Днем 2-го, ночью 3-го января на юге, востоке области временами скорость ветра составит 30 метров в секунду и более. При этом ожидается повышение температуры воздуха. В понедельник и вторник днем прогнозируется 0 – минус 5 мороза. Ночью – от 12-17 до 3-8 мороза.

По двадцатибалльной шкале Бофорта ветер со скоростью 30 метров в секунду, или 108 километров в час считается штормовым.

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