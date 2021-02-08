Штормовой ветер обрушился в воскресенье на СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В минувшие выходные дни Северо-Казахстанская область находилась под влиянием Атлантического циклона с большим запасом влаги и тепла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Если в субботу температура воздуха побила рекорд за последние 84 года, достигнув местами почти четырех градусов тепла, то в воскресенье на регион обрушился шторм. Похолодало до минус 10-12 градусов.

В филиале РГП «Казгидромет» рассказали, что в воскресенье, 7 февраля, порывы ветра составляли 22-29 метров в секунду. На метеостанции в селе Чкалово Тайыншинского района максимальные порывы ветра достигли критериев стихийного гидрометеорологического явления – 32 метра в секунду.

«Основные осадки пришлись на 7 февраля. На большей части области выпало 3-7 мм осадков при норме за первую декаду февраля 4-7 мм. Максимальное количество осадков выпало в селе Новоникольское Кызылжарского района - 11,8 мм, что больше декадной нормы почти в два раза. Только в Тайыншинском и Акжарском районах осадков выпало до 1 мм», - рассказала заместитель директора филиала Наталия Левина.

В Петропавловске скорость ветра достигала значения опасного гидрометеорологического явления – 27 метров в секунду, количество осадков - 6-7 мм.