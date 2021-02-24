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    18:10, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Штормовой ветер бушует в Северо-Казахстанской области

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 23 февраля установилась ненастная погода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ветер и небольшая метель начались уже с утра. В 11:30 в регионе предусмотрительно закрыли все дороги. К обеду ветер значительно усилился.

    «По все области штормовой ветер. В Тайыншинском районе скорость ветра достигает 32 метров в секунду, в Петропавловске – 25 метров в секунду. Циклон пришел с юго-запада. Завтра циклон сместится на восток и ветер стихнет. В тыл смещается арктический антициклон. Он принесет понижение температуры воздуха», - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина.

    24 февраля в регионе местами ожидается метель. Ветер северо-восточный со скоростью 15-20 метров в секунду, местами – 23-28 метров в секунду, порывы будут достигать 30 метров в секунду. Температура воздуха днем 17-22 мороза, ночью – минус 20-25 градусов.

    25 февраля местами сохранится низовая метель, снег. Ветер северо-западный со скоростью 9-14, местами 15-20 метров в секунду. Днем похолодает до минус 23-28 градусов, ночью ожидается – 30-35 мороза.

    26 февраля погода ожидается без осадков, ветер северо-западный со скоростью 9-14 метров в секунду. Прогнозируется понижение температуры воздуха днем до минус 23-28 градусов, ночью – 33-38 мороза.



    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет
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