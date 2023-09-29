Штормовое предупреждение в ряде областей Казахстана

29 сентября в Казахстане ожидаются заморозки, высокая пожарная опасность и туман, передает со ссылкой на РГП Казгидромет МИА «Казинформ».

29 сентября на востоке Атырауской, на севере Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

Утром и днем на востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северный, северо-западный днем на юге области порывы 18 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность. В областном центре ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте и Туркестане ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке области Ұлытау ожидается гроза, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.

29 сентября-01 октября в центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.