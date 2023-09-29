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    Вчера, 02:18 | GMT +6

    Штормовое предупреждение в ряде областей Казахстана

    погода
    Фото: МИА "Казинформ"

    29 сентября в Казахстане ожидаются заморозки, высокая пожарная опасность и туман, передает  со ссылкой на РГП Казгидромет  МИА «Казинформ».

    29 сентября на востоке Атырауской, на севере Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

    Утром и днем на востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северный, северо-западный днем на юге области порывы 18 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность. В областном центре ночью и утром ожидается туман.

    Ночью на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

    Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

    В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В Шымкенте и Туркестане ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    На востоке области Ұлытау ожидается гроза, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.

    29 сентября-01 октября в центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 

    Теги:
    Погода
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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