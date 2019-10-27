-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:47
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:23
-
-
вчера 18:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Штормовое предупреждение в Нур-Султане: сильный ветер
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан опубликовал штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ».
По данным РГП «Казгидромет», 27-28 октября ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.
ДЧС города Нур-Султан напоминает меры безопасности при сильном ветре: - по возможности переждите непогоду в капитальном строении; - находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями; - паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций; - плотно закрывайте все окна в доме или квартире; - строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112».
- Порывистый ветер ожидается в ряде регионов Казахстана 27-28 октября
- Кто занимается расследованием дела ЛРТ
- Чем выгодно ЛРТ столице, рассказали в акимате Нур-Султана
- Неустойчивая погода ожидается в воскресенье в Казахстане
- Аким столицы проверил готовность коммунальных служб к зиме
- Алтай Кульгинов посетил угольный тупик и проконтролировал цены в столице
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана