Штормовое предупреждение в Нур-Султане: сильный ветер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан опубликовал штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ».

По данным РГП «Казгидромет», 27-28 октября ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

ДЧС города Нур-Султан напоминает меры безопасности при сильном ветре: - по возможности переждите непогоду в капитальном строении; - находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями; - паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций; - плотно закрывайте все окна в доме или квартире; - строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112».