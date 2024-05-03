Штормовое предупреждение: в Алматы сохраняется опасность схода лавин

Пресс-секретарь АО «Казгидромет» Алина Исмагулова озвучила прогноз погоды на сегодня, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, в ночные часы на севере страны ожидаются осадки (дождь, снег). Лишь на юго-востоке, в отдельных районах запада, юга страны погода ожидается без осадков. По республике усилится порывистый ветер, на юге шквал, на юго-западе пыльная буря, на северо-западе, севере, востоке — туман, — сказала А. Исмагулова в СЦК.

По ее словам, ночью на востоке в Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, на северо-востоке Акмолинской области ожидаются заморозки 1-6 градусов.

На большей части Мангыстауской, на севере, востоке, юге Атырауской, на западе, юге, в центре Кызылординской, Карагандинской, на севере, юго-западе Туркестанской, на юге Актюбинской, области Абай, на востоке, в центре области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.

Также спикер озвучила штормовое предупреждение о лавинной опасности в Алматы.