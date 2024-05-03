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    10:57, 03 Май 2024 | GMT +6

    Штормовое предупреждение: в Алматы сохраняется опасность схода лавин

    шторм
    Фото: pixabay.com

    Пресс-секретарь АО «Казгидромет» Алина Исмагулова озвучила прогноз погоды на сегодня, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, в ночные часы на севере страны ожидаются осадки (дождь, снег). Лишь на юго-востоке, в отдельных районах запада, юга страны погода ожидается без осадков. По республике усилится порывистый ветер, на юге шквал, на юго-западе пыльная буря, на северо-западе, севере, востоке — туман, — сказала А. Исмагулова в СЦК.

    По ее словам, ночью на востоке в Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, на северо-востоке Акмолинской области ожидаются заморозки 1-6 градусов.

    На большей части Мангыстауской, на севере, востоке, юге Атырауской, на западе, юге, в центре Кызылординской, Карагандинской, на севере, юго-западе Туркестанской, на юге Актюбинской, области Абай, на востоке, в центре области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.

    Также спикер озвучила штормовое предупреждение о лавинной опасности в Алматы.

    — В период 2–6 мая 2024 года в связи с выпавшими сильными осадками, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2700 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах, — добавила она.

    Теги:
    Погода Метеоусловия Регионы Казахстана Казгидромет Алматы Лавина Штормовое предупреждение
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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