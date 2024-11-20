Штормовое предупреждение снова объявили в Астане и 13 областях Казахстана

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау временами ожидается туман.

Ночью на западе, юге Карагандинской области, днем ожидается гололед. В Караганде днем ожидается гололед.

Ночью в центре, на востоке области Улытау ожидается временами сильный снег. Гололед. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области ожидается туман. В Жезказгане ночью временами сильный снег, гололед. Ночью и утром туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Днем на юге, востоке области ожидается гололед.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Ночью в центре Кызылординской области ожидается гололед. В центре, на севере, юге области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

В области Жетысу ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на западе, севере, в центре области, днем на севере, востоке области ожидается гололед. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ночью ожидается гололед.

На западе, севере, востоке Мангистауской области ожидается туман.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидается гололед. На севере, западе, юге области туман. В Костанае днем ожидается гололед, туман.

Ночью и утром на западе, юге Актюбинской области ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), ночью гололед. На северо-западе, юге области гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается гроза. Временами туман. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. 21 ноября ночью на севере, востоке области ожидается сильный снег. Сутки 21 ноября по области ожидаются метель, на западе, севере, юге области гололед. Ветер западный, северо-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге области порывы 23 м/с. В Петропавловске 21 ноября ожидаются метель, гололед. Ветер западный, северо-западный 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. На юге, западе, севере, в горных и предгорных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.