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Штормовое предупреждение: разливы и подтопления возможны в Костанайской области

14 Марта 2023, 02:03
Штормовое предупреждение: разливы и подтопления возможны в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение, ожидается интенсивное снеготаяние и подъем уровня воды в реках в южной части региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

«В связи с прогнозом смешанных осадков на 14 марта, а также повышением температурного фона, в Костанайской области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на южных реках области (Наурзумский, Жангельдинский, Амангельдинский и район города Аркалыка)», - сообщили в ДЧС.

Отмечается, что возможны разливы и подтопления жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

Ранее сообщалось, что в Костанае продолжается подготовительная работа к предстоящему паводковому сезону. Несмотря на то, что город готов к приходу большой воды, все же есть риск подтопления в некоторых микрорайонах Костаная, в зоне риска - свыше 400 жилых домов.


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