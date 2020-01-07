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Штормовое предупреждение распространено в ряде областей
7 Января 2020 16:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение распространили синоптики на среду, 8 января, в ряде областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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В Кызылординской области местами сохраняются туман и гололед. Вероятность шторма 95-100%.
В Акмолинской области местами сохраняется туман. В г. Кокшетау сохраняется туман, вероятность шторма 85-90 %.
В Костанайской области местами ожидается туман, вероятность шторма 90-95%.
В Актюбинской области местами ожидается туман, а в городе Актобе ночью ожидается туман, в ероятность шторма 90-95 %.
В Туркестанской области местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95 %.
Ключевые слова: Погода,
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