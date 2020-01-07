Штормовое предупреждение распространено в ряде областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение распространили синоптики на среду, 8 января, в ряде областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Кызылординской области местами сохраняются туман и гололед. Вероятность шторма 95-100%.

В Акмолинской области местами сохраняется туман. В г. Кокшетау сохраняется туман, вероятность шторма 85-90 %.

В Костанайской области местами ожидается туман, вероятность шторма 90-95%.

В Актюбинской области местами ожидается туман, а в городе Актобе ночью ожидается туман, в ероятность шторма 90-95 %.

В Туркестанской области местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95 %.