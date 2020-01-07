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Штормовое предупреждение распространено в ряде областей

7 Января 2020 16:40
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Штормовое предупреждение распространено в ряде областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение распространили синоптики на среду, 8 января, в ряде областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ключевые слова: Погода,
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