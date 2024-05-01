Штормовое предупреждение: подтопления возможны на юге страны

В нескольких регионах на юге страны возможны подтопления. Об этом сообщила пресс-секретарь АО «Казгидромет» Алина Исмагулова, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В связи с прогнозом сильных осадков в период 1–2 мая 2024 года в горных и предгорных районах области Жетысу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. Примечание: при превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек, — сказала Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

Также в связи с прогнозом сильных осадков в период с 1 по 3 мая 2024 года в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.