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    13:14, 01 Май 2024 | GMT +6

    Штормовое предупреждение: подтопления возможны на юге страны

    Президент РК совершил облет подтопленных территорий Костанайской области
    Фото: Ақорда

    В нескольких регионах на юге страны возможны подтопления. Об этом сообщила пресс-секретарь АО «Казгидромет» Алина Исмагулова, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — В связи с прогнозом сильных осадков в период 1–2 мая 2024 года в горных и предгорных районах области Жетысу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. Примечание: при превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек, — сказала Алина Исмагулова на брифинге в СЦК. 

    Также в связи с прогнозом сильных осадков в период с 1 по 3 мая 2024 года в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

    При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

    — В связи с прогнозом сильных дождей в период с 1 по 2 мая 2024 года в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. Также возможны подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек, — добавила спикер.

    Теги:
    Регионы Казахстана 100-летие Казинформа Штормовое предупреждение Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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