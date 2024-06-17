Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 16 регионах РК

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 16 регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Астана

17 июня ожидаются гроза, днем град.

Область Улытау

17 июня днем на севере, в центре области Улытау ожидается гроза. Днем на западе, в центре области ожидается сильная жара 36 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. г. Жезказган: 17 июня днем ожидается гроза, сильная жара 36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Карагандинская область

17 июня ночью на востоке, днем на севере, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области туман. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Караганда: 17 июня днем ожидается гроза. Ночью и утром туман.

Атырауская область

17 июня днем по Атырауской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов, на юге области очень сильная жара 42 градусов

Алматинская область

17 июня днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. 17 июня на большей части области сохранится высокая, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

Акмолинская область

17 июня ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части Акмолинской области ожидется гроза. Днем на севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на юго-востоке области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Кокшетау: 17 июня утром и днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с.

Область Жетысу

17 июня днем в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке чрезвычайная пожарная опасность.

Мангистауская область

17 июня днем на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара 36-41 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на побережье области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Актау: 17 июня сохраняется высокая пожарная опасность.

Кызылординская область

17 июня в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40 градусов. На северо-западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. г. Кызылорда: 17 июня днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Костанайская область

17 июня днем на северо-западе, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара 36 градусов. г. Костанай: 17 июня днем ожидаются гроза.

Павлодарская область

17 июня на востоке, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. г. Павлодар: 17 июня утром и днем ожидается гроза.

Область Абай

17 июня на западе, севере, юге области Абай ожидается гроза. Ветер северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Семей: 17 июня днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем при грозе порывы 15-18 м/с.

Актюбинская область

17 июня на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем охраняется сильная жара 35-38 градусов. г. Актобе: 17 июня днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 36-38 градусов.

Западно-Казахстанская область

17 июня днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Уральск: 17 июня днем ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

Восточно-Казахстанская область

17 июня на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Усть-Каменогорск: 17 июня днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем при грозе порывы 15-18 м/с.

Туркестанская область

17 июня днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

Северо-Казахстанская область

Ночью 17 июня на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем на юге, западе, севере области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем при грозе 15-20, порывы 23 м/с. г. Петропавловск: 17 июня днем ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.