Штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Алматы и 14 регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 10 июня днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы 10 - 11 июня днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

10 июня днем на западе, севере, востоке, в центре области Абай ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем при грозе 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Акмолинской области временами ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области, днем на большей части области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Кокшетау ночью временами ожидается сильный дождь. Ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Актюбинской области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 июня днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, при грозе 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 36 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем при грозе 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ожидается днем сильная жара 34-36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. На юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

В северной половине Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара 35-40 градусов. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, северо-востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на севере области 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 40 градусов. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере востоке Павлодарской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град, днем шквал. Ветер восточный с переходом на юго-западный на западе, севере востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидается временами сильный дождь. Гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

10 июня на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается сильный дождь. Гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке области Улытау ожидается гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.