Штормовое предупреждение объявлено в 15 регионах РК

Штормовое предупреждение объявлено в 15 регионах Казахстана и Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

27 августа ночью на севере, востоке, днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, востоке, в центре области высокая пожарная опасность. г. Караганда: 27 августа ожидается гроза.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. г. Кокшетау: 27 августа ночью и утром ожидается туман.

На большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке, северо-востоке области высокая пожарная опасность. г. Актау: 27 августа ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северный днем на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. г. Кызылорда: 27 августа днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере области пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. г. Туркестан.: 27 августа ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, в центре Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, 28 августа ночью в горных районах, днем на севере, юге, в горных районах ожидается гроза, днем град, шквал. 27-28 августа ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 27-28 августа на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. г. Тараз: 28 августа днем ожидается гроза, град, шквал. 28 августа ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. 27-28 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. г. Петропавловск: 27 августа ночью и утром ожидается туман.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Утром и днем на юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный утром и днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере области Абай ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северный, северо-восточный днем на востоке, в центре области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный днем на западе, севере области 15-20 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман. г. Павлодар: 27 августа ночью ожидается туман.

На западе, севере Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность.