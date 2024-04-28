Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

28 апреля в Алматы ночью и утром ожидается туман.

В Шымкенте во второй половине дня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На юго-западе области Абай ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег), туман.

28-29 апреля на юге Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность.

28-29 апреля на востоке, севере области Жетысу ожидается ветер северо-восточный 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. 28-29 апреля на севере области ожидается высокая пожарная опасность.

28 апреля на юге Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. 28 апреля на юге области ожидается высокая пожарная опасность.

28 апреля днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области 15-20, днем 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 23 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

28 апреля в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. 28-29 апреля в центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде 28-29 апреля сохраняется высокая пожарная опасность.

28 апреля на большей части Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

28 апреля днем на севере Павлодарской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

28 апреля днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Петропавловске 28 апреля днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

28 апреля в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град, шквал, на севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Туркестане 28 апреля ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.