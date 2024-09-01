Штормовое предупреждение объявлено в 14 областях Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

1 сентября днем на севере, в центре области Абай ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, в центре области, днем на большей части области гроза, на севере, в центре области град, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

В Алматинской области ожидается ветер северо-западный днем на юге, в горных районах порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере области, днем на большей части области гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер северо-западный утром и днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер северо-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В северной половине области сохранится высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане сохранится высокая пожарная опасность.

На западе Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северный ночью на юге области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ветер северный днем порывы 15- 20 м/с.

На юге Костанайской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем в центре области 15-20 м/с. На большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области высокая пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. В Петропавловске ожидается ветер северный днем 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный днем в горных районах 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер северный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.