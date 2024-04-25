Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах РК

Штормовое предупреждение объявили синоптики в 13 регионах республики, передает агентство Kazinform.

25 апреля днем в южной половине области Жетысу ожидаются гроза, шквал.

В области Улытау ожидается гроза. Ветер восточный ночью на западе, севере области, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с г. Жезказган: 25 апреля временами ожидается гроза. Ветер восточный днем порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

25 апреля ночью на западе, днем по Карагандинской области ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с. г. Караганда: 25 апреля ожидается ветер восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Алматинской области ожидается временами сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, мокрый снег). На севере, юге, в центре, в горных районах области временами гроза, шквал. Днем в горных районах области ожидается град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, юге, в центре, в горных районах области ожидаются порывы 15-20, временами 23-28 м/с. г. Алматы: 25 апреля утром и днем временами ожидаются сильный дождь, гроза, при грозе порывистый ветер 15-20 м/с. г. Конаев: 25 апреля временами ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе 15-20, порывы 25 м/с.

25 апреля днем в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный днем в центре области 15-20 м/с. В центре, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность. г. Кызылорда: 25 апреля днем ожидается гроза. Ожидается высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный ночью на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге области порывы 23 м/с. г. Петропавловск: 25 апреля днем ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, северный днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с.

В области Абай ожидается ветер северный, северо-восточный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с.

25 апреля ночью на юго-западе Костанайской области ожидается гроза, днем на севере, западе, юге области гроза. Ветер восточный, юго-восточный на востоке, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части, днем на востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный на юге области порывы 16 м/с. г. Актобе: 25 апреля ночью ожидается гроза.

25 апреля днем в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, град. Ночью на западе, в горных и предгорных районах области, днем по области временами гроза, шквал. Ветер юго-западный, западныйпри грозе порывы 15-20 м/с. г. Шымкент: 25 апреля временами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный при грозе порывы 15-20 м/с. г. Туркестан: 25 апреля временами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный при грозе порывы 15-20 м/с.