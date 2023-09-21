Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 регионах Казахстана

Дожди, туманы и грозы пройдут на большей территории республики, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане 21 сентября ночью и утром ожидается туман.

В Жамбылской области днем на севере, в горных районах, 22 сентября ночью на востоке, в горных районах ожидается сильный дождь. 21-22 сентября на севере, востоке, юго-западе, в горных районах области гроза, град, 23 сентября в горных районах области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 21-23 сентября сохраняется высокая пожарная опасность. г. Тараз: 21 сентября днем, 22 сентября ночью ожидаются гроза, град. 21-22 сентября ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. 21-23 сентября сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области на востоке и юге ожидается сильный дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный днем на востоке, юге области 15-20 м/с.

В Улытауской области днем на севере, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. 21 сентября на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Жезказган: 21 сентября днем ожидается гроза.

В Актюбинской области ночью и утром на севере, юге ожидается туман. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

На севере, востоке области Жетісу ожидается ветер западный порывы 17-22 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, юге Акмолинской области ожидается туман.

Днем на востоке, юге области Абай ожидается сильный дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный днем на юге области 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. 21 сентября на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Караганда: 21 сентября днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман.