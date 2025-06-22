Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану

В Астане 22 июня днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер юго-западный, западный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на западе, севере ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Днем на востоке, в центре области пыльная буря. Ветер западный, юго-западный 15-20 м/с, днем на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность. г. Кокшетау: днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с.

Днем на юге, севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на севере, востоке, западе области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. г. Актобе: 22 июня днем ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, юго-восточный, днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность. г. Атырау: 22 июня днем ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. г. Усть-Каменогорск: 22 июня сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, севере области высокая пожарная опасность. г.Тараз: 22 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер западный на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов. На севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г.Талдыкорган: 22 июня днем ожидается сильная жара 36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ветер юго-западный, западный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза, град. Ветер юго-западный, западный днем порывы 18 м/с.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Караганда: ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, днем на западе, севере области временами 23 м/с. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Костанай: 22 июня днем ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере области области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. г. Кызылорда: 22 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-18 м/с. На северо-западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. г. Актау: ночью ожидается гроза.

Днем на западе, севере, юге Павлодарской области ожидается гроза, град. Ветер юго-западный 15-20, на западе, севере области временами 23 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность. г. Павлодар: днем ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Туркестан: 22 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, днем град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. г. Петропавловск: ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

22 июня днем на западе, севере области Улытау ожидаются гроза. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юго, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Жезказган: сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.