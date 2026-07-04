Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 5 июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

5 июля ночью на востоке, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке области временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере области туман. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорск 5 июля днем ожидаются дождь, гроза, град. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем сильная жара 35-37 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Атырау днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем на северо-западе Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем на юго-западе области ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, востоке области туман.

5 июля ночью на западе, юге Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, юге области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Павлодар днем ожидаются дождь, гроза, град. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В городе Астана ожидаются временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловск ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром ожидается туман.

В центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В областном центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

5 июля дождь, гроза, днем на севере, востоке Карагандинской области ожидаются сильный дождь, град. Ветер юго-западный, западный днем на юго-востоке области порывы 15 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В областном центре ожидаются дождь, гроза.

На севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется, на севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В областном центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в Алматинской области ожидаются дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал, днем на юге, в горных районах области дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, северо-западный на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В областном центре ночью ожидаются кратковременный дождь, гроза. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

В городе Алматы ночью ожидаются дождь, гроза.

Ночью на юге, востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, днем в горных районах области дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер 23-28 м/с. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В областном центре ночью ожидаются дождь, гроза.

5 июля днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-39 градусов.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Кокшетау: 05 июля ожидаются дождь, гроза.

Ночью на западе, севере, юге области Абай ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. На западе, севере, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В областном центре утром и днем ожидаются дождь, гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.