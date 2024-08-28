Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в 15 регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

28 августа днем на востоке, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В северной половине области сохранится высокая пожарная опасность. г. Талдыкорган: 28 августа ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на западе, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. На западе, севере области сохранится высокая пожарная опасность. г. Алматы: 28 августа в конце дня ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 18 м/с. г. Конаев: 28 августа временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 18-23 м/с.

Ночью на севере, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью на севере, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. 28 августа на большей части Туркестанской области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. г. Шымкент.: 28 августа днем ожидается гроза. Вветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. 28 августа сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. г. Туркестан.: 28 августа днем ожидается гроза. Вветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. 28 августа сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. г. Кокшетау: 28 августа ночью и утром ожидается туман.

На западе, в центре Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. г. Петропавловск: 28 августа ночью и утром ожидается туман.

Днем на юге области Абай ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на западе, севере области 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на востоке Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северный ночью на севере области, днем на большей части области 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. г. Кызылорда: 28 августа утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке, юге, в центре области Улытау ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. На востоке, юге, в центре области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на востоке, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. г. Жезказган: 28 августа ночью ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере, юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный на севере, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области высокая пожарная опасность. г. Актау: 28 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, западе Костанайской области ожидается туман. г. Костанай: 28 августа ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. г. Павлодар: 28 августа ночью ожидается туман.

28-30 августа на юге Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность.