РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Штормовое предупреждение объявили в 6 областях и 2 мегаполисах РК

    метель
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Туман и гололед ожидаются 8 декабря в шести областях и двух мегаполисах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

    Ночью и утром на севере, юге Мангистауской области ожидается гололед. Ветер восточный на западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

    На севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный на западе, в центре области 15-20 м/с.

    Днем на севере, востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

    На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В г. Конаев временами ожидается туман.

    В г. Алматы временами ожидается туман. 

    На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается туман.

    В Шымкенте временами ожидается туман. 

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Непогода
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!