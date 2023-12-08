Штормовое предупреждение объявили в 6 областях и 2 мегаполисах РК

Туман и гололед ожидаются 8 декабря в шести областях и двух мегаполисах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, юге Мангистауской области ожидается гололед. Ветер восточный на западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный на западе, в центре области 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В г. Конаев временами ожидается туман.

В г. Алматы временами ожидается туман.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается туман.

В Шымкенте временами ожидается туман.