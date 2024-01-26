Штормовое предупреждение объявили в 16 регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

26 января в Астане ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с.

В Алматы утром и днем временами ожидается гололед. В конце дня временами туман.

В Шымкенте ночью ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Временами туман, гололед.

Днем на западе, в центре области Абай ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный на западе, юге, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с.

На западе, севере Акмолинской области ожидается сильный снег. Гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области порывы 15-20, утром и днем на западе, востоке области временами 23-28 м/с. В Кокшетау ожидается низовая метель.

Утром и днем в южной половине Алматинской области временами ожидаются гололед, туман. В Конаеве днем временами ожидается туман.

26 января днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед. Ночью 26-27 января на юге, в горных районах области низовая метель. 26-28 января на юге, в горных районах области туман. 26-28 января ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 26, 28 января порывы 23 м/с. В Таразе 27-28 января ночью и утром туман. 26 января ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

26 января на западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На севере Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный днем порывы 18 м/с.

На севере, востоке, юго-востоке Костанайской области ожидаются снег, метель.

В центре Кызылординской области ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

На юге, западе Павлодарской области ожидается метель. Ветер юго-западный, на юге, западе области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается снег, на западе, юге области сильный снег. На большей части области ожидается метель. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель.

26 января ночью на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. В центре, на юге, в горных и предгорных районах области туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается туман.

На севере области Улытау ожидается низовая метель. В Жезказгане ночью ожидается низовая метель.