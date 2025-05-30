Штормовое предупреждение объявили в 15 областях Казахстана и Астане

В области Улытау ожидается ветер северо-восточный на востоке, юге области порывы 15-18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане с 16:00 до 20:00 часов ожидается гроза.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный днем на западе области порывы 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный днем на западе, юге порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-западе, юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, юге, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, в пустынных и предгорных районах области чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане в первой половине ночи ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юге, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 36 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается ветер северо-западный, северо-восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на юге области порывы 15-18 м/с. На юге, севере области сохранится высокая, на юго-востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

На юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем на севере, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер северный, северо-восточный ночью на юго-западе области, днем на востоке, юге, в центре области 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью на севере, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный на севере, востоке, в горных районах порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.