Штормовое предупреждение объявили в 14 областях Казахстана и Астане

7 мая в Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

На западе Актюбинской области ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере, юге, днем на юге, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, юге, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Атырауской области ожидается сильный дождь. Ожидаются гроза, днем на юге, востоке области град. Ветер северный, северо-западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, востоке, юге, в центре области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге области порывы 15 м/с. На западе, севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На северо-западе, юге, в центре в области Абай сохранится высокая пожарная опасность.

На западе Мангистауской области ожидаются сильный дождь, днем град. На западе, севере, в центре области ожидается гроза. На западе области ожидается туман. Ветер северо-западный утром и днем на западе, юго-востоке, в центре области 15-20 м/с. На севере, юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

7 мая днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, в центре, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Акмолинской области ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На северо-западе, юге Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. На западе, юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, востоке, севере Костанайской области ожидается гроза. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на востоке области ожидается сильный дождь, град. В центре области ожидается высокая пожарная опасность.