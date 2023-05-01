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Штормовое предупреждение объявлено в ЗКО, Карагандинской и Улытауской областях

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
1 Мая 2023, 00:10
Штормовое предупреждение объявлено в ЗКО, Карагандинской и Улытауской областях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В трех областях республики 1 мая объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

1 мая днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

1 мая в Улытауской области ожидается ветер северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

1 мая ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В г. Караганде 1 мая ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.


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