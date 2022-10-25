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Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Октября 2022, 13:00
Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«26 октября на юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром 26-27 октября в горных районах ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 26-27 октября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 26 октября на юго-западе области, в горных районах порывы 23-28 м/с. В Таразе ночью и утром 26-27 октября ожидается туман. Утром и днем 26 октября юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с», - говорится в сообщении синоптиков.


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