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Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Мая 2023, 20:00
Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

9 мая на севере, западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается гроза.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный в северной половине области порывы 17 м/с.

Днем на севере Атырауской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области гроза. Днем на востоке, юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный на большей части области порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15-18 м/с.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на большей части области порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер северо-восточный порывы 18 м/с.

На западе, северо-западе, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем град. Ветер северный, северо-восточный на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 2 градуса. В центральной части области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге, северо-востоке области 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.


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